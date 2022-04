Bonus 110%, all’Hotel Imperiale di Rimini confronto diretto fra esperti

Attualità

Rimini

| 17:09 - 06 Aprile 2022

Foto di repertorio.

Si tiene domani (giovedì 7 aprile) nella sala congressi dell’Hotel Imperiale di Rimini il convegno “Bonus 110% dall’illegalità all’operatività – Come realizzare progetti in regola con la normativa in continua evoluzione” organizzato da SEAC Spa e Global Bonus Srl con la partecipazione di Cogeneratori Solid Power Spa e Group Alimark. Un focus sul Bonus 110% che coinvolgerà tutte le professionalità legate a questa importante misura varata dal governo che ha forti ricadute per la ripartenza e il rilancio del tessuto produttivo ed economico, analizzandola da ogni punto di vista. Particolare importanza avrà l’aspetto della legalità: la normativa infatti sta mutando continuamente e tutti gli aspetti, dal progetto alla richiesta di finanziamenti, fino all’esecuzione e alle certificazioni, devono essere approfonditi per una piena consapevolezza di ciò che si va ad affrontare.



Ad aprire i lavori, portando i saluti della città, sarà l’assessore alla Legalità del Comune di Rimini, Francesco Bragagni; a seguire, per il mondo delle imprese, parlerà il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino mentre il presidente di Global Bonus, Pompeo Viganò tratterà della cessione dei crediti e della loro gestione da parte delle aziende che li acquisiscono. Porterà i saluti agli intervenuti anche il Comandante della Guardia di Finanza di Rimini, Alessandro Coscarelli mentre l’intervento del Cap. Simone Palazzini del Dipendente Nucleo Polizia Economico-finanziaria della GdF di Rimini verterà sull’importanza dei controlli per tutelare la legalità.



Le esperte del Centro Studi Seac, Elisabetta Casari e Cristina Santoni parleranno dell’importanza degli aggiornamenti e dell’interpretazione e dell’applicazione dei Decreti. Obiettivo puntato sulla riduzione dell’impatto ambientale e sul risparmio energetico con l’architetto Fausto Farneti di Global Bonus, seguito dall’intervento di Giuseppe Iachini (Associatiinrete) sulle opportunità date dalle reti di imprese per pensare e realizzare gli interventi legati al Superbonus 110%. Infine Edoardo Bigoni, presidente del Consorzio fidi FidER concluderà gli interventi puntando l’obiettivo della discussione sulla cessione dei crediti d’imposta. Si può partecipare all’evento prenotando il posto sulla piattaforma Eventbrite.