Portare le cure a casa degli anziani: Rimini lancia la nuova sfida della sanità

Attualità

Rimini

| 17:02 - 06 Aprile 2022

L'assessore Kristian Gianfreda.



Due anni di pandemia da Sars-CoV-2 hanno portato ingenti cambiamenti nella nostra società. In questa fase l'attenzione rimane alta verso le persone fragili, immunodepressi o anziani, i soggetti più esposti alle complicanze del Covid. Nella prima fase della pandemia si sono registrati numerosi contagi e decessi nelle Rsa, "un ricordo che ancora oggi è doloroso e limpido nella nostra memoria, in quanto cartina di tornasole di un capitolo storico devastante e che nessuno avrebbe mai immaginato", evidenzia l'assessore del comune di Rimini Kristian Gianfreda, che apre una riflessione "sulla tutela delle persone più anziane".



La parola chiave diventa "prossimità", cioé avere a disposizione "medici e infermieri che seguono i pazienti direttamente sul territorio, valorizzando il concetto di assistenza domiciliare". La necessità evidenziata da Gianfreda è quella di permettere agli anziani "di rimanere il più possibile in contesti familiari o domiciliari, circondati dai loro cari". L'obiettivo ambizioso è portare le cure a chi ha bisogno e costruire una rete di presidi diffusi sul territorio, comprese le Case della Salute. "Il sistema sanitario non può reggere solo sull’intervento ospedaliero, che deve farsi carico delle situazioni più urgenti, o sulla sanità privata, spesso inaccessibile per molte famiglie, ma deve passare prima da tutto da una filiera assistenziale di vicinato", argomenta l'assessore. Necessaria quindi "la presenza capillare di strutture e professionalità a supporto delle esigenze medico-socio-assistenziali" della cittadinanza, con particolare attenzione "per non auto-sufficienti e anziani".