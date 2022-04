Covid: a Rimini scende numero operatori senza vaccino, zero focolai nelle Rsa

Attualità

Rimini

| 16:36 - 06 Aprile 2022

Foto di repertorio.



Nella settimana dal 28 marzo al 3 aprile, nel riminese, sono stati 391 i casi di positività riscontrati nella fascia d'età 0-18 anni. I più colpiti sono i bambini da 6 a 10 anni (127 nuove positività) e da 11 a 13 anni (100). L'Ausl non ha comunicato il numero di classi in quarantena.



Nel riminese rimane un focolaio in ospedale, "spenti" invece i 2 riscontrati nelle Rsa. Nel ravennate i focolai sono 7, 6 nelle Rsa, nel forlivese 4, tutti nelle Rsa.



Per ciò che concerne il personale sanitario sospeso (in questo caso il dato è aggiornato al 4 aprile), a Rimini si registra un lieve calo, da 46 a 42. Il numero dei dirigenti sospesi è stabile (3); infermieri e personale medico senza vaccino sono 39 (-4).