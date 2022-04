A Rimini il Covid rialza la testa, 300 casi. Stabili i ricoveri in terapia intensiva

Attualità

Rimini

| 16:44 - 06 Aprile 2022

I dati del 6 aprile su contagi, morti e ricoveri.



Nel territorio riminese si registrano 300 nuovi casi di positività al Sars- CoV-2. É ancora elevato dunque il numero di contagi: 707 positività in tre giorni, anche se la scorsa settimana erano già 832. In regione le nuove positività sono 5.353 su 25.102 tamponi, tasso di positività al 21,3%.



Nel riminese non si registrano decessi e i ricoveri in terapia intensiva sono stabili a 5. In regione ricoveri stabili in terapia intensiva (38, a fronte di 4 dimissioni e 4 nuovi ingressi), nei reparti Covid si registra un incremento di 16 unità, totale 1222. I decessi in regione sono 11, età media 80 anni.