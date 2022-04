Ospedale Santarcangelo, via libera al potenziamento della senologia

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 16:37 - 06 Aprile 2022

Foto di repertorio.



La Regione Emilia-Romagna ha approvato il documento che prevede il mantenimento della Chirurgia Senologica dell’Ospedale Franchini del Comune di Santarcangelo, con il passaggio da unità semplice a unità operativa complessa. "Con questo via libera da parte della Regione si pongono le basi per un nuovo capitolo della Senologia di Santarcangelo, che apre le porte a un maggiore irrobustimento della struttura e che dà garanzie sul suo futuro", hanno commentato la sindaca clementina Alice Parma e il presidente del distretto socio-sanitario di Rimini Nord Kristian Gianfreda, che esprimono parole di elogio verso la associazioni Punto Rosa e Crisalide, "con la loro attività quotidianità offrono un supporto indispensabile e insostituibile per le donne con tumore al seno". Il mantenimento e il potenziamento della senologia è un traguardo raggiunto "anche grazie alla loro determinazione e al loro contributo".