Torna l'Ecorally San Marino, gara per auto ecologiche

| 16:27 - 06 Aprile 2022

Foto di repertorio.

Torna sul Titano - il 23 e il 24 aprile - l'appuntamento con il 14/o 'Ecorally di San Marino', gara di regolarità riservata ai veicoli ecologici che, per la prima volta, andrà in scena in abbinamento al 29/o 'San Marino Revival', trofeo riservato alle auto storiche. L'edizione 2022 del rally, nato nel 2006 vedrà sfidarsi mezzi elettrici, ibridi, mono, bifuel e dual fuel gassosi,, biometano, biocarburanti e idrogeno. I mezzi per essere ammessi devono essere ufficialmente registrati per la circolazione su strade pubbliche, non possono partecipare le targhe prova. "Le iscrizioni sono già aperte - osserva Ennio Morri della San Marino Racing Organization, la società sportiva che organizza l'evento - e proseguiranno fino alle 23.59 del 20 aprile". I vincitori potranno concorrere per il Trofeo Aci-Sport Green Challenge Cup 2022, che prende il via proprio con il l''Ecorally San Marino', prima gara in programma. La carovana di veicoli ecologici percorrerà 125 chilometri lungo le strade della Repubblica del Titano, sconfinando anche in territorio italiano e sottoponendo i concorrenti a prove speciali e pressostati.