Covid Rimini: dati comune per comune, in quattro sopra i 100 nuovi positivi

Attualità

Rimini

| 16:21 - 06 Aprile 2022

Bollettino Covid Provincia di Rimini 28 marzo - 3 aprile 2022.





Nella settimana dal 28 marzo al 3 aprile contagi da Sars-CoV-2 in crescita in Provincia di Rimini, da 1827 a 2044 (+217). In leggero calo la percentuale, sui nuovi casi, dei bambini e ragazzi da 0 a 18 anni positivi: 391, il 19%. Crescono anche i casi attivi, da 2393 a 2616 (+233).



NUOVI CASI - CASI ATTIVI



Rimini 964 - 1226

Riccione 198 - 271

Cattolica 115 - 141

Santarcangelo di Romagna 114 - 137

Bellaria Igea Marina 98 - 123

Misano Adriatico 86 - 114

San Giovanni in Marignano 78 - 93

Coriano 74 - 93

Novafeltria 46 - 54

Verucchio 45 - 51

Morciano di Romagna 41 - 61

Montescudo Monte Colombo 28 - 43

Poggio Torriana 24 - 31

Saludecio 22 - 31

San Clemente 22 - 29

Pennabilli 17 - 21

Sant'Agata Feltria 17 - 24

Montefiore Conca 14 - 20

Mondaino 10 - 14

Maiolo 8 - 9

Talamello 8 - 8

San Leo 6 - 7

Gemmano 4 - 7

Montegridolfo 3 - 6

Casteldelci 2 - 2