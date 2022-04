G20 spiaggie: passaggio di testimone tra Riccione e Arzachena

Attualità

Riccione

06 Aprile 2022

Nella foto il sindaco Tosi con il Vicesindaco Cristina Usai di Arzachena. Foto Daniele Casalboni.

Una miniatura della "Saviolina" è stata consegnata questa mattina dal sindaco di Riccione, Renata Tosi, al Comune di Arzachena, prossima sede del G20 spiagge. "Abbiamo scelto un simbolo della nostra città, la Saviolina, nel modello creato da Olmer Scarponi e la moglie Beatrice Facchini", ha detto il sindaco Tosi. "Si tratta di un modello di circa 50 cm per 50 - spiega Olmer che da 33 anni ha il suo laboratorio in viale Bologna a Riccione - Abbiamo impiegato circa 48 ore di lavorazione per realizzare il modello della Saviolina. Un lavoro che inizia prima dai disegni, noi abbiamo utilizzato quelli del libro del restauro della Saviolina e poi prosegue con taglio delle parti in legno, l'assemblaggio dello scafo, la realizzazione della parte del cordame con il taglio di 20 pezzi di legno da 1 centimetro lavorati al tornio". Un lavoro da maestri artigiani che Olmer e la moglie Beatrice esperta decoratrice hanno portato a termine per il Comune di Riccione che ha passato il testimone ad un'altra città balneare, Arzachena, del G20s.