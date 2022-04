Picchetto anti sfratto a Rimini, ottenuto un rinvio al 14 giugno

Attualità

Rimini

15:57 - 06 Aprile 2022

Colazione anti sfratto.



Questa mattina (mercoledì 6 aprile) Adl Cobas si è mobilitata, a Rimini, in occasione di uno sfratto a carico di una donna e dei suoi figli minorenni. Era infatti previsto il secondo accesso, nella sua abitazione, dell'ufficiale giudiziario. Alla fine lo sfratto è stato posticipato al 14 giugno.



Adl Cobas sollecita l'amministrazione comunale a cancellare lo sfratto della donna o a provvedere a una sua nuova e dignitosa sistemazione: "E’ ormai stata recepita, anche sul territorio nazionale, l’indicazione della Commissione Europea - evidenziano gli attivisti - se una famiglia in chiara situazione di difficoltà viene sgomberata dalla propria casa è compito dell'Amministrazione locale trovare un'altra dignitosa abitazione".



La donna ha perso il lavoro durante la prima ondata pandemica e nonostante gli sforzi, non è riuscita né a trovare lavoro, né una nuova abitazione: "La storia è simile a quella dei tanti nuclei che stiamo seguendo - commentano gli attivisti - e in questo momento storico è veramente difficile, se non irrealizzabile, trovare una nuova casa in affitto e la situazione è resa ancora più grave dall’imminente apertura della stagione estiva".



"La turistificazione selvaggia ha reso il mercato immobiliare privato inaccessibile a causa di affitti con prezzi stellari e richieste di garanzie impraticabili per una famiglia sotto sfratto", chiosa la nota di Adl Cobas.