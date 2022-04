Allerta per venti forti sul riminese, venerdì raffiche sopra i 100 km\h. Temperature fino a 24 gradi

Attualità

Rimini

| 15:39 - 06 Aprile 2022

Foto di repertorio.



Meteo nel segno della variabilità, ma fenomeni sempre più estremi, in epoca di riscaldamento globale. Oggi (mercoledì 6 aprile) è possibile qualche debole pioggia sulla Romagna centro meridionale, mentre domani (giovedì 7 aprile) sarà in vigore un'allerta meteo arancione per l'alta collina e la zona appenninica della provincia di Rimini. Allerta gialla per il resto del territorio riminese. In particolare, evidenzia Centro Meteo Emilia Romagna, dal tardo pomeriggio di domani è prevista ventilazione sostenuta da sud-ovest sui rilievi centro-orientali, con intensità da burrasca moderata (62-74 km\h) a burrasca forte (75-88 km\h). Non si escludono possibili raffiche di intensità superiore. Le temperature, a causa dei venti di libeccio, subiranno un rialzo e potranno toccare i 20 gradi. Venerdì (8 aprile) temperature minime miti, massime fino a 24 gradi ed è attesa una nuova allerta: i venti infatti sono previsti forti su Romagna, con picchi sopra i 100 km\h sull'appennino e sulla collina. Sabato (9 aprile) temperature ancora elevate per i venti di libeccio e ancora locali raffiche forti. In serata irruzione di aria fredda da nord/nord-est, con conseguente crollo termico, e il ritorno della pioggia.