Rimini, aziende pubbliche e private coinvolte nel patto provinciale per il lavoro e il clima

| 15:19 - 06 Aprile 2022

Dopo la sottoscrizione dello scorso 12 marzo, riprende il percorso del Patto per il lavoro e per il clima della Provincia di Rimini (PLC) che entra ora nella sua fase attuativa di progettazione. In previsione dell’incontro plenario di lunedì prossimo, in cui sarà concordato il metodo per la presentazione e la condivisione dei progetti attuativi del Piano di azione del PLC, il presidente della Provincia Riziero Santi ha convocato questa mattina (mercoledì 6 aprile) in Provincia tutti quei soggetti che rappresentano le più importanti realtà pubbliche e private del nostro territorio e il cui coinvolgimento diventa ora essenziale per creare sinergie, conoscenza comune e progettualità condivise al fine di muoverci come sistema provinciale e sovra provinciale, in particolare in connessione con Romagna Next.

Sono stati invitati all’incontro, coordinato dal Forum Piano strategico di Rimini, Acer, Anthea, Amr, Start Romagna, Lepida, Hera, Consorzio Di Bonifica, Romagna Acque, Gal Valli Marecchia e Conca, Flag, Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna, Amir, Ausl Romagna, Volontaromagna, Visit Rimini, Visit Romagna, Sgr.



“Ringrazio chi ha partecipato a questo passaggio fondamentale – dichiara il presidente Riziero Santi – perché dopo la firma del PLC parte adesso la fase più delicata, quella della sua attuazione con quei progetti che devono disegnare il futuro del nostro territorio. Ho visto grande disponibilità e ascoltato interventi che sono già nello spirito del lavoro che ci aspetta, da Anthea a Hera, da Amir a Romagna acque fino a Start Romagna. L’appuntamento è per lunedì prossimo con tutti i firmatari e le realtà pubbliche e private del nostro territorio che erano presenti all’incontro di oggi e che hanno dato la loro disponibilità a cominciare a lavorare insieme fin da subito".