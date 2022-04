A Rimini la fiera del fotovoltaico: "Puntare su energie rinnovabili per vincere dipendenza dal gas"

Attualità

Rimini

| 15:12 - 06 Aprile 2022





É stato inaugurato oggi (mercoledì 6 aprile) il Solar Exhibition and Conference, evento “verticale” sul solare e fotovoltaico di Italian Exhibition Group, in fiera a Rimini sino a venerdì 8 aprile. Tre giorni di vetrina tecnologica tra pannelli di ultima generazione, componentistica, wallbox di ricarica per veicoli elettrici. Inoltre, i convegni e workshop organizzati con la supervisione del board scientifico di Key Energy diretto dal professor Gianni Silvestrini: dalle comunità energetiche, all’agrivoltaico che coniuga superfici coltivabili e approvvigionamento energetico, alla e-mobility, come pure l’idrogeno verde e le opportunità che il mercato africano rappresenta per le aziende italiane.



«È arrivato il momento opportuno – ha dichiarato all’apertura dei lavori il Presidente IEG Lorenzo Cagnoni – per dedicare al solare una manifestazione nel contesto della politica europea della decarbonizzazione e per tagliare il costo dell’energia. Il solare è oggi la fonte più scalabile. Dalle utenze alla mobilità, la quota di energia solare può aumentare più rapidamente rispetto ad altre. Alla fiera, il compito di cogliere questo momento e aggiornare la nostra offerta per il mercato con le nostre competenze e risorse».



«La città di Rimini – ha dichiarato l’assessore comunale alla Transizione ecologica e Ambiente Anna Montini – ha investito tantissimo nell’efficientamento degli edifici pubblici. Cinque edifici comunali hanno raggiunto la classificazione “Green Building Council”, la fiera stessa ha sul suo tetto un impianto da 4,3 megawatt: Rimini dispone di 41 officine elettriche per complessivi 80 megawatt. La città sta per costituire le prime comunità energetiche, partiamo dal palazzetto dello sport su cui aggregare utenze private da zone limitrofe».



«Ci sono tutti i requisiti – ha detto Paolo Rocco Viscontini, presidente di Italia Solare – perché Sec diventi un evento di rifermento per il solare in Italia. Le aziende hanno bisogno di esporre e di trovare un momento tecnico di confronto. Ci fa piacere incamminarci assieme con ForumTech su questo percorso. Aprile segna il primo terawatt di potenza installata nel mondo, un numero di grande di auspicio, ma siamo solo all’inizio. Nel dibattito pubblico sentiamo ripetere che le rinnovabili sono lente, ma non si dice che ogni 6 gigawatt si risparmia un miliardo di metri cubi di gas. Il tema non è dove andare a prendere il gas, oggi, ma quanti metri cubi possiamo risparmiare grazie alle rinnovabili».