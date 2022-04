Gambling, l’impegno di associazioni e Università per il gioco responsabile

Attualità

| 15:05 - 06 Aprile 2022

È stato presentato a Roma il corso di alta formazione legato al gioco d’azzardo. Un impegno fondamentale nella lotta al GAP e al gioco illegale.



32 ore comprensive, con tanto di test finale, 6 crediti formativi e cinque insegnamenti. Sarà articolato in questa maniera il corso di formazione dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” dedicato a “Giochi, scommesse e misure per la promozione del gioco responsabile. Il DGA, Disturbo da Gioco d’Azzardo” (clicca qui per maggiori informazioni).



Un corso creato appositamente per tutti coloro che lavorano nel settore dei giochi e delle scommesse, dai semplici dipendenti ai manager, passando per tutte quelle figure professionali che orbitano intorno al mercato del gambling: medici di base, dipendenti pubblici delle ASL, esperti di istituzioni, Regioni ed Enti territoriali, dipendenti dell’ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato. Tutti protagonisti di una grande battaglia: quella della promozione del gioco responsabile e del contrasto contro il gioco illegale e problematico. L’obiettivo del corso, d’altronde, è proprio questo e ha come obiettivo formare nuove personalità proprio in relazione a questi nuovi problemi.



“Una novità che si inserisce perfettamente all’interno del Decreto Speranza, datato luglio 2021, all’interno del quale si leggeva come ‘promittenti’ su scala nazionale e internazionale gli approcci di prevenzione e di promozione al gioco responsabile”, è il commento del sito specializzato SlotMachineAAMS.it. Un impegno comune a tantissime altre associazioni di settore, come ad esempio Codere Italia, che per bocca della sua direttrice relazioni istituzionali e comunicazione, Imma Romano, fa sapere che è un imperativo imprescindibile “diffondere e far conoscere” il gioco responsabile. Come? Ad esempio attraverso la giornata del 17 febbraio, dedicata in tutto il mondo, dall’America Latina all’Inghilterra, proprio a metodi e abitudini di gioco trasparenti, sostenibili e legali. “La giornata eve diventare l’inizio di qualcosa di propositivo - ha spiegato Imma Romano ad Adnkronos - di utile e soprattutto di applicabile nell’ambito di un settore, quello del gioco legale, che è un incubatore importante di posti di lavoro, dove le persone che ci lavorano applicano professionalità ed è uno dei più importanti comparti che genera gettito erariale. Tutto questo chiede un’attenzione”.



E anche Codere ha investito da tempo sul gioco responsabile, facendolo diventare il centro delle proprie attività. Fondamentale, secondo l’associazione, è una corretta informazione, tanto sui regolamenti di gioco quanto sulle derive di comportamenti. Per questo sono previsti corsi di formazione online per clienti e dipendenti, ma anche workshop itineranti in presenza e appuntamenti online. “Affrontare serenamente il problema serve a far rimanere il gioco quello che deve essere, intrattenimento, e sollevare anche il tema dell’illegalità che è il primo concorrente dell’operatore legale”, spiega ancora la Romano. Solo così infatti sarà possibile diffondere la cultura del gioco responsabile.