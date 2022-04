Rimini, centri estivi accoglieranno gratuitamente bimbi ucraini profughi

Attualità

Rimini

06 Aprile 2022

Foto di repertorio.



Sono una ventina le associazioni del terzo settore che hanno partecipato all’istruttoria pubblica del Comune di Rimini per l’assegnazione di 18 spazi scolastici da dedicare alle attività dei prossimi centri estivi 2022. I criteri di qualità per l’assegnazione sono stati adottati dalla Giunta del Comune di Rimini; tra le novità, la disponibilità di alcuni posti per l’accoglienza gratuita di bimbe e bimbi profughi del conflitto in Ucraina, oltre alla progettazione specifica di azioni di recupero delle relazioni e della socialità, l’ampiezza quantitativa (numero medio di bambine e bambini previsto) e qualitativa dell’accoglienza, oltre a programmi specifici per l’inclusione di soggetti con disabilità e la presenza di personale qualificato.



La vicesindaca Chiara Bellini sottolinea che i centri estivi non siano da considerare solamente come luogo "di sosta dei nostri figli", ma "spazi educativi in grado di far recuperare alle bimbe e ai bimbi quegli ambiti di socializzazione e relazione interrotti improvvisamente durante l’inverno per la pandemia".