NFT e videogiochi: tecnologie nuove incontrano tecnologie vecchie

15:00 - 06 Aprile 2022

Dal punto di vista prettamente remunerativo il mondo dei videogiochi è uno dei migliori in assoluto su cui puntare. Al giorno d’oggi i videogiochi, complice anche l’incredibile pervasività dei prodotti sviluppati con in mente i telefoni cellulare, sono l’industria dell’intrattenimento più danarosa del circondario. I videogiochi, infatti, fatturano più di musica e cinema messi insieme per delle cifre che fanno impallidire i meno esperti del settore.



Questi videogiochi, durante il corso dei prossimi anni, probabilmente aumenteranno ancora di più il loro valore monetario a causa di una tecnologia ben precisa: gli NFT. Questi, ultimo ritrovato tecnologico e da parecchio tempo sulla cresta dell’onda come next big thing tecnologica sono strumenti informatici che avranno la possibilità di rivoluzionarie i sistemi di monetizzazione interni ai videogiochi, per generare ricavi ancora maggiori.



È giunto quindi il momento di salutare le valute interne, le microtransazioni, le lootbox, le companion app e le affiliazioni con le monetizzazioni esterne? Forse no: per poter capire meglio il perché di questo rapporto è bene continuare a leggere questo articolo.



NFT: di che stiamo parlando?



La parola NFT nel corso degli ultimi mesi ha fatto un grande balzo in avanti in termini di popolarità, diventando una delle buzzword più importanti di tutto il settore tecnologico. L’arrivo degli NFT all’interno del mondo della tecnologia ha infatti fanno nascere un’enorme quantitativo di investimenti: questo ha spinto il mercato in una direzione ben precisa.



Cosa sono però questi benedetti NFT? Per NFT si intendono i non fungible token, ovvero degli strumenti digitali che rappresentano un vero e proprio certificato di proprietà digitale. Questo non è altro che un atto di autenticità che è in grado di assumere un valore poiché è presente sulla blockchain, così da rendere impossibile l’eventuale falsificazione dello stesso.



In parole povere, quindi, quando parliamo di NFT parliamo di un certificato che dice una cosa ben precisa: l’oggetto digitale in questione è di questo proprietario ed è unico del suo genere, per questo motivo può avere il valore di un pezzo unico.



Inizialmente l’applicazione degli NFT è stata legata al mondo dell’arte digitale, facendo così esplodere il mondo del mercato di tale arte grazie ad un numero di transazioni sempre maggiori.



Nonostante questi strumenti digitali siano venduti in giro come il gateway per un nuovo modo di intendere l’internet, al giorno d’oggi gli NFT sembrano essersi fermati al mondo dei videogames e dei giochi in generale. Entro un anno o due chi trova casinò affidabili su casinononaams.co sarà in grado di trovare anche giochi d’azzardo legati a questo genere di strumenti.



Un rapporto complicato



Nonostante inizialmente i videogiochi e gli NFT sembrassero andare d’accordo, con il passare del tempo la situazione si è progressivamente complicata.



Se da una parte ci sono grandi aziende come Ubisoft che hanno annunciato il loro supporto alle tecnologie (Ubisoft Quartz, ad esempio, è il nome del macroprogetto legato a blockchain ed NFT), dall’altra ci sono aziende come GSC Game World che hanno deciso di fare dietrofront, tagliando di fatto tutti i collegamenti agli NFT presenti all’interno dei loro videogiochi.



La situazione altrove non sembra essere molto più rosea: F1 Delta Time, ad esempio, è il nome di un videogioco lanciato durante il corso del 2019 ed è stato un vero pioniere del settore dell’NFT Gaming per così chiamarlo.



L’azienda dietro il titolo ha però dichiarato, ad Aprile 2022, di essere intenzioanta a chiudere i server del titolo di fatto annullando il valore di tutti i token guadagnati giocando. Così facendo ha sostanzialmente nullificato gli sforzi ed il lavoro dei migliaia di giocatori, mandando in fumo molti soldi.



Axie Infinity è il nome di un altro titolo con un rapporto tutt’altro che allegro con il mondo dei videogiochi: il titolo ha recentemente subito un attacco hacker conclusosi con ben 600 milioni di dollari di bottino, una cifra tolta direttamente dai portafogli di criptovalute di diversi giocatori con risultati tutto fuorché gradevoli. La strada per una convivenza pacifica tra le due cose, in sostanza, sembra ancora essere parecchio lontana.