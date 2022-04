San Giovanni, tornano i centri estivi: si cerca il gestore per la fascia 6-14 anni

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 14:16 - 06 Aprile 2022

Foto di repertorio.



Per l'estate 2022 confermati i centri estivi a San Giovanni in Marignano, di due diverse tipologie: una per la fascia d'età 3-6 anni, l'altra per bambini e ragazzini dai 6 ai 14 anni. Nel primo caso sono scaduti i termini per l'appalto dei servizi, mentre sono aperti i termini per la concessione di spazi di proprietà comunale a titolo gratuito rivolta agli operatori del terzo settore operanti sul territorio, per attivare un centro estivo per ragazzi 6-14 anni. Il bando è disponibile sul sito www.marignano.net.



Gli spazi in cui verrà attivato il centro estivo 6-14 anni saranno alcuni ambienti della Scuola Primaria, il Centro sportivo “E. Vanni” ed altri luoghi eventualmente individuati. Il servizio garantirà l’attivazione di attività esperienziali e sportive attraverso un’apertura giornaliera di almeno 5 giorni a settimana (dal lunedì al venerdì) in fascia oraria 7.30 –17.30, per il periodo da metà giugno e indicativamente fino al 2 settembre. Per il gestore è previsto un contributo di 5000 euro che mira al contenimento delle rette e a valorizzare gli obiettivi e le finalità. La gestione delle domande e dei pagamenti da parte delle famiglie verranno gestiti direttamente dal soggetto gestore che si occuperà anche del progetto educativo e dell’organizzazione del servizio. Il servizio verrà attivato secondo la normativa regionale vigente.