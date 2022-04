Santarcangelo, le date di Balconi Fioriti: appuntamento il 14 e il 15 maggio

Eventi

Balconi Fioriti (edizione 2018).



Ufficializzate le date di Balconi Fioriti, la manifestazione che sarà organizzata per il 2022 da Blu Nautilus e l'associazione culturale Noi della Rocca. L'evento si terrà a Santarcangelo sabato 14 e domenica 15 maggio e sarà un'edizione - annuncia l'assessore Garattoni - "con forti segni di collegamento con il Giro d’Italia, che per l’undicesima tappa in programma mercoledì 18 maggio partirà proprio da Santarcangelo”.



La mostra-mercato Balconi Fioriti si svolgerà nel centro storico e più precisamente nelle piazze Ganganelli, Marini e Marconi, nell’Arena Supercinema e nel Parco Campo della Fiera, nonché nelle aree limitrofe che comprendono le vie Don Minzoni, Cavour, Molari, Matteotti e Saffi).



Nell’ambito dello spazio dedicato alla manifestazione floreale, il gestore potrà ospitare fino a 150 banchi.