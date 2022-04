Rimini, oltre 3 milioni dalla Regione per interventi all'aeroporto Fellini

Attualità

Rimini

| 13:53 - 06 Aprile 2022

Aeroporto Fellini di Rimini.

In arrivo in Emilia-Romagna, sul fronte delle infrastrutture, oltre 13 milioni di euro: 10 per la manutenzione straordinaria e la messa insicurezza della rete stradale provinciale e 3,6 per l'aeroporto Federico Fellini di Rimini.



Le risorse, spiega la Regione, giungono del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. "Con questi fondi che destineremo direttamente" alle Province e a Airiminum "per velocizzare al massimo gli interventi - osserva l'assessore regionale a Infrastrutture e Trasporti, Andrea Corsini - apriamo una prima tranche di lavori fondamentale per la nostra rete stradale e per la struttura aeroportuale riminese".



Sul versante aeroportuale, due gli interventi finanziati: uno di adeguamento alle norme e l'altro per la manutenzione della pista dell'aeroporto di Rimini. "L'anticipo del Fondo di coesione sociale - puntualizza Corsini -, è una buona notizia per il tutto il territorio. Si tratta di fondi importanti per la manutenzione dell'aeroporto di Rimini e per la sicurezza e l'efficienza della rete stradale regionale che coprono tutte le province da Piacenza a Rimini. Fondi che costituiscono solo una prima tranche e che permettono di dare molte risposte positive a una regione come la nostra di grande attivismo economico-commerciale".