Stadio Neri, a fine stagione i lavori per il nuovo manto da gioco

Rimini

| 13:49 - 06 Aprile 2022

Stadio Romeo Neri.





La giunta comunale di Rimini ha dato il via libera all'intervento di riqualificazione del terreno di gioco dello stadio Romeo Neri. Sarà realizzato un nuovo manto in erba sintetica, lavori che saranno avviati alla fine di questa stagione e completati per l'inizio della prossima. Il nuovo sistema individuato è costituito da un manto con fibra sintetica in polietilene, “intaso prestazionale vegetale 100% organico”, con una stabilizzazione in sabbia silicea e un sotto tappeto performante e drenante. La sostituzione del manto da gioco si è resa indispensabile dopo le ultime verifiche, effettuate da laboratori specializzati, che hanno constatato l'inidoneità dei filamenti di erba sintetica del Neri di ottenere le certificazioni di agibilità.