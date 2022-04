Rimini, a luglio pronto il nuovo parcheggio da 104 posti nell'area ex nuova Questura

Attualità

Rimini

| 13:03 - 06 Aprile 2022

Area ex nuova Questura di via Bassi a Rimini.

Un nuovo parcheggio con 104 posti auto nell'area dell'ex nuova Questura di Rimini, oltre a un collegamento diretto tra viale Ugo Bassi e via Lagomaggio. La giunta comunale di Rimini ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica: l'intervento prevede una serie di opere, sia per la strada che per i parcheggi, che vanno dalla realizzazione dei nuovi tappetini per la carreggiata, alla realizzazione dei nuovi marciapiedi, fino alla pavimentazione della restante area, riorganizzata mantenendo anche una parte di zone verdi, con nuove piantumazioni e nuova illuminazione. Il comune di Rimini ha previsto un investimento di poco più di 221mila euro. Il parcheggio sarà pronto per il mese di luglio. "Un intervento che adesso si rende possibile dopo l’acquisizione e la presa in carico, da parte del patrimonio comunale, dell’area del parcheggio e che consente così di mettere in sicurezza tutta la zona, riqualificarla e il ripristinare la fruibilità del parcheggio pubblico. Una nuova area di sosta a servizio di quell'ampio quadrante di città che da via Roma arriva fino a Marina Centro", evidenzia l'amministrazione comunale di Rimini.