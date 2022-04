Calcio D, derby Ravenna-Rimini: esauriti i biglietti nel settore ospiti

Sport

Rimini

| 12:45 - 06 Aprile 2022

Nella mattinata di oggi, 6 aprile, sono andati esauriti i tagliandi messi a disposizione nel settore ospiti Curva Sud dedicato ai supporter del Rimini (627 tagliandi). Lo comunica il Ravenna Calcio. Il club giallorosso ricorda che, in seguito alle disposizioni emanate in sede di GOS, i tifosi residenti nella provincia di Rimini non potranno acquistare titoli di accesso allo stadio in altri settori. Inoltre la società ravennate segnala che come per tutte le gare interne del Ravenna FC, sarà attivo il servizio di diretta streaming via Facebook della partita. Il prezzo è di 2,29 euro. Per potere accedere è necessario essere registrati a Facebook. Di seguito il link all’evento: https://bit.ly/RFCriminiLIVE.