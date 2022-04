Odore di droga dall'appartamento, scatta il blitz della Polizia: un arresto, i complici scappano

Cronaca

12:38 - 06 Aprile 2022

Un odore inconfondibile che proveniva da un appartamento ha insospettito la Polizia di Rimini durante un controllo in un condominio in zona Marina Centro: all'interno è stata trovata droga e un 24enne di origine magrebina è stato arrestato. I fatti sono avvenuti sabato scorso (2 aprile). Gli agenti, insospettiti dal forte odore di stupefacente, hanno bussato alla porta dell'appartamento. All'interno si trovavano tre magrebini che hanno tentato di scappare facendosi largo a spinte, gettando uno zaino dalla finestra e recuperandolo durante la fuga. Due di loro sono riusciti a scappare, un 24enne è stato invece fermato. Dato lo stato di tensione, gli agenti sul posto hanno chiesto l’ausilio di una seconda volante.



Nell'abitazione c'erano 110 grammi di droga tra marijuana, hashish e cocaina. Oltre ad un bilancino di precisione, un coltello di 20 cm sporco di stupefacente, 97 bustine per il confezionamento delle dosi. Nella tasca dei pantaloni il giovane nordafricano aveva 1805 euro in banconote di piccolo taglio di cui non ha saputo giustificare la provenienza.



Tutto è stato sequestrato, il 24enne è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e per resistenza a pubblico ufficiale.