Calcio RSM, Libertas batte e avvicina il Faetano. Pari negli altri anticipi

| 12:32 - 06 Aprile 2022

Maglia Libertas.

La Libertas cancella la sconfitta contro La Fiorita – tramutata dal Giudice Sportivo dallo 0-1 ad uno 0-3 a tavolino a causa del mancato schieramento in campo di almeno due sammarinesi in contemporanea da parte della formazione granata – superando e avvicinando in classifica il Faetano. Che pure era riuscito a rispondere, in avvio di ripresa, al vantaggio degli uomini di Cardini firmato Nigretti. L’equilibrio stabilito da Palazzi però viene nuovamente spezzato dalla squadra di Borgo Maggiore al minuto 68’, quando è Giovagnoli ad incaricarsi del punto che al triplice fischio – subito dopo l’espulsione di Moretti per doppio giallo - risulterà decisivo. Libertas che approfitta del ritorno al successo anche per mettere terreno fra sé e la Folgore: la squadra di Falciano, infatti, interrompe suo malgrado la convivenza con quella granata impattando senza reti contro il Fiorentino. Quest’ultimo si mantiene comunque a +1 sul Domagnano, che a sua volta non riesce ad andare oltre la ‘X’ con il Cailungo. Vantaggio lampo degli uomini dell’ex Protti, trovano la via della rete al 5’ con Benedetti. Angelini riporta il Domagnano sulla linea di galleggiamento alla mezz’ora di gioco, per un 1-1 che risulterà essere anche il risultato di fine gara. Giallorossi che mantengono il +9 sulla terzultima posizione e Rossoverdi che per il momento si avvicinano di un altro passo alla porta del Turno Preliminare, ma che stasera potrebbero perdere tanto e forse troppo terreno se San Giovanni e Murata dovessero fare il colpaccio contro Pennarossa e La Fiorita.

I tabellini



CAILUNGO

Gallinetta, Senja, Urbinati, Censoni, C. Grieco, Quaranta, M. Muccioli (dall’83’ Diallo), Ferrari (dal 68’ L. Cecchetti), Liverani, Santucci (dall’83’ Marinaro), Benedetti (dall’87’ Morri)

A disposizione: La Monaca, Conti, F. Vagnini

Allenatore: Cristian Protti

DOMAGNANO

Colonna, Nanni (dall’89’ Ricchi), Mazzavillani, Bacchiocchi, Olivieri, D. Grieco, Brighi (dal 46’ Parma), Gaiani, Angelini (dall’89’ Faetanini), Morena (dal 16’ Bara), Ceccaroli (dal 24’ Fancellu)

A disposizione: Ermeti, Francioni

Allenatore: Massimo Mancini

Arbitro: Raffaele Delvecchio

Assistenti: Ernesto Cristiano, Andrea Guidi

Quarto ufficiale: Alessandro Vandi

Ammoniti: Urbinati, Olivieri

Marcatori: 5’ Benedetti, 30’ Angelini



FAETANO

Marino, Soumah (dal 75’ De Buono), Fatica, Romagna, Tomassoni (dall’82’ Della Valle), Fall, Palazzi, Giardi, Pini, Tamburini (dal 75’ Russo), Kalemi (dal 49’ Magno)

A disposizione: Rossi, Vandi, Igbin

Allenatore: Danilo Girolomoni

LIBERTAS

Zavoli, Moretti, Barretta, Pesaresi, Nigretti, Giovagnoli, L. Gasperoni, A. Gasperoni (dall’83’ Berretti), Cuomo, Olcese, Morelli (dall’88’ Patregnani)

A disposizione: Gentilini, Ndao, Fraternali, Dolente, Flores

Allenatore: Gabriele Cardini

Arbitro: Andrea Piccoli

Assistenti: Alessandro Salvatori, Salvatore Tuttifrutti

Quarto ufficiale: Antonio Ucini

Ammoniti: Tamburini, Pesaresi, Moretti

Espulsi: Moretti (doppio giallo)

Marcatori: 14’ Nigretti, 47’ Palazzi, 68’ Giovagnoli



FOLGORE

Gueye, Hirsch, Rosini, Piscaglia, Sottile, Nucci, Golinucci, Garcia (dal 75’ Giardi), Dormi, Docente (dal 65’ Bonini), Fedeli

A disposizione: Mignani, Aluigi, Cerquetti, Pasini

Allenatore: Matteo Quadroni (sostituisce lo squalificato Omar Lepri)

FIORENTINO

Bianchi, Bottoni, Baizan (dal 68’ Borgagni), Filippi, Arrigoni, Colagiovanni, Mastrota (dall’81’ Becchimanzi), Michelotti (dal 68’ D’addario), Castellazzi, Abouzziane (dal 90’ Perlaza), Ben Kacem

A disposizione: Berardi, Terenzi, Zouhri

Allenatore: Enrico Malandri

Arbitro: Nicola Villa

Assistenti: Gianmarco Ercolani, Laurentiu Ilie

Quarto ufficiale: Giacomo Cenci

Ammoniti: Dormi, Colagiovanni, Borgagni