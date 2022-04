Quaranta tra famiglie e bambini ucraini a teatro a Cattolica per "Alice in wonderland"

Attualità

| 12:07 - 06 Aprile 2022

Finale dello spettacolo.

Tanti bambini e famiglie ucraine hanno assistito allo spettacolo "Alice in Wonderland" messo in scena dalla Compagnia Circus-Theatre Elysium di Kiev al Teatro della Regina. Quaranta biglietti messi a disposizione dal Teatro per far vivere un momento spensierato ai tanti rifugiati che si trovano a Cattolica. Matteo Balzani, Coordinatore didattico della scuola "Maestre Pie di Cattolica", ha scritto una "lettera aperta" per ringraziare della bella esperienza concessa ai bimbi. "Vedere come uno spettacolo teatrale sia riuscito a riaccendere il sorriso, negli occhi prima ancora della bocca, e abbia ridato un momento di serenità a queste famiglie è qualcosa di incredibile" scrive Balzani.



Di seguito la lettera aperta



Scrivo questa lettera a nome di tutta la scuola Maestre Pie di Cattolica per dire una sola parola: Grazie. Quello che è accaduto venerdì 1 aprile merita di essere raccontato: Il Teatro della Regina ha offerto 40, quaranta, biglietti alle famiglie e ai bambini ucraini provenienti sia dalla Casa messa a disposizione dall’Istituto Maestre Pie che dall’orfanotrofio Sant’Antonio, alcuni dei quali frequentanti la nostra scuola.

Un Grazie speciale merita la direttrice, Simonetta Salvetti che, dopo aver lanciato la proposta, si è subito attivata per organizzare al meglio l’evento.

Un sentito Grazie va dato anche ad ATER Fondazione, per aver reso possibile l’evento, e alle Istituzioni, al Sindaco Franca Foronchi e all’assessore Federico Vaccarini, sempre disponibili ed aperti alle proposte.

Vedere come uno spettacolo teatrale sia riuscito a riaccendere il sorriso, negli occhi prima ancora della bocca, e abbia ridato un momento di serenità a queste famiglie è qualcosa di incredibile. Bambini che alle 23:00 si alzavano per applaudire con occhi colmi di gioia gli artisti della compagnia di Kiev dello spettacolo “Alice in Wonderland”, fa capire come l’arte possa penetrare e migliorare il nostro animo.

Per un momento, ci siamo dimenticati di tutto quello che sta accadendo, ammirando la bellezza che l’uomo è in grado di creare.

L’Arte, quella con la A maiuscola, può davvero aiutare a rendere più bello il mondo e combatterne le atrocità.

Quando poi ci sono delle persone così meravigliose e disponibili che lavorano in questo ambito, diventa davvero tutto più semplice.

Grazie ancora a tutti voi.