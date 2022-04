Inseguito per il furto di una giacca con all’interno il portafoglio da false generalità: arrestato

Cronaca

Rimini

| 12:02 - 06 Aprile 2022

Fermato perché probabile responsabile di un furto, fornisce false generalità e viene arrestato. Protagonista della vicenda, avvenuta a Rimini, un 38enne di origine straniera. Lunedì pomeriggio (4 aprile) un uomo, appena derubato di un giaccone con all’interno il portafogli, lasciato nel furgone della sua ditta, ha chiamato la Polizia. In attesa degli agenti ha inseguito il ladro che, nel frattempo, aveva abbandonato la giacca facendo perdere le sue tracce. La Polizia, arrivata rapidamente, ha fermato un cittadino straniero somigliante all’autore del furto, che si trovava nei pressi del centro dove l’episodio era avvenuto. Gli agenti sono stati raggiunti dal derubato che però non ha riconosciuto con certezza l’uomo fermato, che non aveva nemmeno la refurtiva con sé. Una volta in Questura è risultato che il 38enne aveva fornito false generalità. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che aveva diversi precedenti, un divieto di dimora sul proprio capo e numerosi provvedimenti di espulsione. E’ stato denunciato per essere irregolare sul territorio ed arrestato per falsa attestazione e dichiarazione dell’identità personale.