Rimini, scomparso Sergio Valentini, candidato sindaco alle ultime elezioni

Attualità

Rimini

| 11:06 - 06 Aprile 2022

Sergio Valentini.

E' scomparso Sergio Valentini, candidato sindaco nelle ultime elezioni con la lista "Rimini in comune dritti a sinistra". Valentini è scomparso oggi, mercoledì 6 aprile, all'età di 69 anni.

Il ricordo del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad

"Cordoglio, della comunità riminese e mio personale, per la scomparsa di Sergio Valentini.

Ho avuto modo di conoscere meglio Sergio durante la campagna elettorale, nella sua veste di candidato sindaco per la lista Rimini in Comune.

Pur nella differenza di idee, ho potuto apprezzare in quel frangente la sua passione, il suo spirito sincero, il fortissimo slancio verso i valori della libertà e della giustizia sociale, i modi e i comportamenti di una persona onesta.

Nel ricordarlo oggi, un pensiero e un grande abbraccio va alla sua famiglia, ai suoi cari, a tutte le persone che lo conoscevano. Ciao, Sergio."