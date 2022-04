Case popolari a Bellaria aperta la procedura di aggiornamento della graduatoria

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 10:58 - 06 Aprile 2022

Immagine di repertorio.

E’ aperta da qualche giorno la procedura di aggiornamento della graduatoria per l’assegnazione di alloggi E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica) di Bellaria Igea Marina, ossia le cosiddette “case popolari”: c’è tempo sino a sabato 30 aprile per presentare domanda. L’avviso attualmente in pubblicazione – consultabile integralmente sul sito istituzionale - determina la graduatoria, che viene rivista annualmente, con cui si procede all'assegnazione degli alloggi che dovessero rendersi disponibili.



Si segnalano, tra i requisiti richiesti agli interessati alla data di presentazione della domanda, la residenza anagrafica o l’attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Bellaria Igea Marina, o in alternativa residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell’ambito territoriale regionale da almeno tre anni. I componenti del nucleo familiare, inoltre, non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ovunque ubicato e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975; non preclude l’assegnazione e la permanenza, tuttavia e a titolo di esempio, la nuda proprietà di un alloggio anche al 100%. Fa fede non di meno, ai fini dell’ingresso in graduatoria, una certificazione ISEE sottoscritta nell’anno 2022 i cui valori risultino non superiori ai limiti contemplati per l’accesso all’Edilizia Residenziale Pubblica, ovvero: valore ISEE non sopra a 17.428,46 euro e patrimonio mobiliare non superiore a 35.560 euro.



Per informazioni è possibile rivolgersi ai Servizi Sociale del Comune: 0541.343779.