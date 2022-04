Novafeltria: botte, schiaffi, insulti e minacce di morte alla moglie. Arrestato 32enne

Cronaca

Novafeltria

| 09:08 - 06 Aprile 2022

Immagine di repertorio.

Botte, insulti, minacce di morte anche in presenza della figlia minorenne. Un 32enne straniero è stato arrestato dai Carabinieri di Novafeltria per maltrattamenti in famiglia. L'indagine è partita a febbraio quando i militari sono intervenuti nella casa della coppia. La donna aveva raccontato di essere stata picchiata dal marito. Si era recata in ospedale dove le avevano riscontrato delle policontusioni. Dopo quell'episodio la signora si era allontanata dal coniuge, denunciando ai Carabinieri quanto aveva subito negli ultimi tempi.



Le indagini dei militari, che hanno parlato anche con i vicini e i familiari della donna, hanno permesso di ricostruire una situazione davvero difficile. Dall'inizio del 2021 l'uomo avrebbe costretto la donna a subire vessazioni e maltrattamenti, violenze fisiche e verbali, botte e minacce di morte anche in presenza della figlia minore. La donna viveva in una situazione di perenne minaccia da parte del marito, schiaffeggiata ed insultata con termini irripetibili. I militari, dopo le indagini, hanno consolidato il quadro probatorio a carico dell'uomo. Il Gip, alla luce degli elementi raccolti, ha disposto la misura cautelare in carcere dell’indagato.



L’uomo è stato così rintracciato dai militari dell’Arma di Novafeltria e, dopo le formalità di rito, è stato portato in carcere a Rimini dove rimarrà in attesa del processo.



"Rimane alta l’attenzione dei Carabinieri di Novafeltria" si legge nella nota dell'Arma "sugli episodi di violenza maturati in ambito familiare, intervenendo in maniera ferma e tempestiva in tutti i casi previsti dalla legge n. 69/2019, nota come "Codice Rosso", che mira a garantire maggiore tutela a tutte le vittime di violenza domestica e di genere."