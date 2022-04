Al Cinema Tiberio di Rimini arriva il pluripremiato 'Belfast' di Kenneth Branagh

Eventi

Rimini

| 07:24 - 06 Aprile 2022

Al Cinema Tiberio di Rimini mercoledì 6 aprile alle ore 17 e ore 21 (solo mercoledì proiezioni in versione originale con sottotitoli in italiano) e da venerdì 8 aprile a domenica 10 aprile (ore 21, sabato e domenica anche alle ore 17, biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5), è in programma Belfast, diretto da Kenneth Branagh, fresco vincitore del Premio Oscar per la migliore sceneggiatura originale, con Caitriona Balfe, Judi Dench, Jamie Dornan, Ciarán Hinds e Jude Hill. Candidato a sette premi Oscar, vincitore del premio BAFTA come miglior film britannico dell'anno, Belfast, presentato con una mirabile fotografia in bianco e nero, è lo sguardo di Kenneth Branagh all'indietro, al tempo della sua infanzia, in un sentito omaggio alla città che lo ha cresciuto, alla sua forza d'animo, il suo umorismo particolare, l'allegria e la tensione che ne facevano (ne fanno?) un posto unico al mondo.

Belfast, 1969. Buddy vive con la mamma e il fratello maggiore in un quartiere misto, abitato da protestanti e da cattolici. Sono vicini di casa, amici, compagni di scuola, ma c'è chi li vorrebbe nemici giurati e getta letteralmente benzina sul fuoco, aizzando il conflitto religioso, distruggendo le finestre delle case e la pace della comunità. La famiglia di Buddy, protestante, si tiene fuori dai problemi, non cede alle lusinghe dei violenti e attende con ansia il ritorno quindicinale del padre da Londra, dove lavora come carpentiere. Emigrare è una tentazione, ma come lasciare l'amata Belfast, i nonni con i loro preziosi consigli di vita e d'amore, la bionda Catherine del primo banco?