Rimini Calcio, così cambia il calendario del girone D La modifica necessaria per assicurare che, dopo i rinvii per positività, la fase finale si debba svolgere in condizioni di parità

Sport Rimini | 19:35 - 05 Aprile 2022 Cambia il calendario dei serie D girone D. VVerificato che, successivamente alla calendarizzazione delle gare di recupero, a causa di intervenute nuove positività di calciatori e dei provvedimenti di isolamento disposti dalle Autorità Sanitarie competenti relative a società le cui gare di recupero erano già state programmate, è necessario assicurare che la fase finale del Campionato di Serie D si debba svolgere in condizioni di parità tra le società partecipanti; tenuto conto che, conseguentemente, deve essere comunque privilegiata la programmazione delle gare di recupero dei gironi interessati con le necessarie modifiche unitamente ai calendari dei Gironi D, F, H e I: Il Dipartimento Interregionale ha riformulato i calendari dei gironi D, F, G, H e I. Il nuovo calendario del Rimini Calcio è il seguente. 10 aprile ore 15:00 Ravenna-Rimini 14 aprile ore 15:00 Rimini-Alcione

24 aprile ore 15:00 Rimini-Ghiviborgo

4 maggio ore 15:00 Athletic Carpi-Rimini

8 maggio ore 16:00 Rimini-Seravezza

15 maggio ore 16:00 Sasso Marconi-Rimini

22 maggio ore 16:00 Rimini-Lentigione