Rimini ospiterà Solar Exhibition and conference, la fiera dedicata al solare

Attualità

Rimini

| 19:11 - 05 Aprile 2022

Fotovoltaico sul quartiere fieristico di Rimini.

Dal 6 all'8 aprile la fiera di Rimini ospiterà la nuova manifestazione di Italian Exhibition Group dedicata al solare per imprese e pubblica amministrazione. Si tratta di Sec - Solar Exhibition and Conference by Key Energy, in contemporanea con il ForumTech 2022 di Italia Solare. Tre giorni di scambio b2b per affrontare le sfide del caro-energia e della diversificazione delle fonti energetiche.



L'inaugurazione vedrà il saluto del sottosegretario alla Transizione ecologica Vannia Gava. La prima giornata ospiterà il convegno a cura di Motus-E e Vaielettrico, 'Dal fotovoltaico all'auto elettrica: un ecosistema in movimento' con interventi di Enrico Piraccini, Gruppo Hera, Claudia Carani, Agenzia per l'Energia e lo sviluppo Sostenibile, Fabrizio Modica, head of Marketing e-Mobility di Enel X Italia, Mario Spagnoli, GSE, Giorgio Lazzari, direttore di Geetit, Gruppo Termal, Luca Busi, ad di Sibeg (Coca Cola), Alfredo Balletti, ad di Comal, Alberto Stecca, Silla Industries, Gianni Catalfamo, One Wedge, e Fabio Ciccone, Technical Promotion Electrification & Automation, Siemens SpA. "Sec è l'evento per i decisori pubblici o privati che vogliano cogliere oggi l'opportunità di alimentare il proprio capannone, la sede del municipio di un piccolo borgo o la flotta di veicoli senza ricorrere a fonti fossili, diventando parte di una comunità energetica o godendo dei benefici del Superbonus al 110%", spieg Ieg.