Treni Riviera Romagnola, questa estate più corse per chi va in vacanza

| 17:05 - 05 Aprile 2022

La stazione ferroviaria di Riccione.

Trenitalia intende aumentare le corse di Frecce e treni regionali per questa estate sulla costa Adriatica. In Emilia Romagna nell'estate 2021 sono state oltre 40 ogni giorno le Frecce con fermate nelle principali località della Riviera Romagnola, mentre Trenitalia Tper ha garantito fino a 132 corse al giorno fra le località costiere e Bologna. "Aumentiamo la nostra capacità di trasporto, in particolar modo sulla Adriatica, con delle fermate ad hoc per l'estate, naturalmente in centri dove ci sono dei bacini di utenza più rilevanti". È quanto ha detto a margine del G20 Spiagge di Riccione Pietro Diamantini, direttore della Direzione Business Alta Velocità di Trenitalia. Dato il caro energia e carburante, secondo Diamantini il ricorso al treno come mezzo di trasporto per le vacanze da parte delle famiglie diventa "ancor più rilevante". "Riteniamo di essere importanti, in particolar modo quest'anno", ha detto, "visto che il costo dell'energia, il costo della benzina, e quindi i costi generali sono incrementati".