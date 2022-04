Furto al Despar di Miramare, i ladri portano via i video

Cronaca

Rimini

| 16:42 - 05 Aprile 2022



É di qualche centinaia di euro il bottino di un furto, avvenuto nella notte tra sabato e domenica (2-3 aprile), al supermercato Despar di Miramare, in viale Parigi. Ignoti malviventi sono entrati nel supermercato senza aver bisogno di compiere effrazioni e una volta dentro hanno portato via il registratore di cassa. I ladri si sono inoltre impossessati del videoregistratore digitale che immagazzina le riprese delle telecamere di videosorveglianza. I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno avviato le indagini per accertare in primis come sia avvenuto l'ingresso dei malviventi all'interno del supermercato.