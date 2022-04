Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 16:26 - 05 Aprile 2022

In base ad alcune segnalazioni pervenute all'Amministrazione comunale in merito alla vendita domiciliare di prodotti e dispositivi di vario genere, il Comune di Santarcangelo precisa in una nota che "nessuno è stato incaricato o autorizzato dal Comune". L'Ammministrazione, pertanto, suggerisce di "prestare la massima attenzione e in caso di dubbio o comportamenti sospetti di contattare le Forze dell'Ordine ai numeri 112, 113 o 117".