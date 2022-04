Covid: i casi nel riminese in calo, ma in tutta la regione 'balzo' dei ricoveri in terapia intensiva Calano i ricoveri nei reparti Covid, undici i decessi (due nel nostro territorio)

Attualità Rimini | 16:10 - 05 Aprile 2022 Bollettino Covid 5 aprile 2022.

Crescono i ricoveri da Covid in terapia intensiva nel territorio riminese (+1), ma soprattutto in tutta la Regione: sono 11, un incremento dovuto a 11 ingressi. Nelle ultime settimane gli incrementi erano stati sempre poco significativi. Ma calano i ricoveri nei reparti Covid a 1206, -33. I decessi totali sono 11, età media 89 anni, e due casi riguardano il territorio riminese: una 90enne e un 94enne.



Sul fronte dei contagi, Rimini risale a 220: 407 positività tra lunedì e martedì, media 297 (la scorsa settimana nei primi due giorni se ne registravano 458, due settimane fa erano stati 410). In regione 3.103 casi e tasso di positività all'11,4%.