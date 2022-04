Santarcangelo, al via gli incontri formativi per il contrasto degli stupefacenti a scuola

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 16:01 - 05 Aprile 2022

L'incontro all' Itse Rino Molari di Santarcangelo.

Questa mattina (martedì 5 aprile) il dottor Polidori del Servizio dipendenze patologiche dell’Ausl Romagna ha incontrato circa cento ragazzi e ragazze delle classi quinte dell’Itse “Rino Molari” per raccontare loro la “Storia di droghe e proibizione”. Lunedì 9, mercoledì 11 e lunedì 16 maggio alcuni operatori del Sert parleranno invece di “Droghe a 360°” agli studenti delle classi quarte.



Gli incontri formativi, promossi dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Ausl Romagna, rientrano nel progetto istituito dal Ministero dell’Interno “Scuole sicure”, al quale il Comune di Santarcangelo ha aderito mediante il protocollo d’intesa sottoscritto con la Prefettura di Rimini a ottobre 2021.



Nell’ambito dell’iniziativa, che prevede attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, proseguono anche i controlli che la Polizia locale bassa Valmarecchia esegue nei pressi dell’Itse Molari e delle due sedi della scuola media. Nel mese di febbraio e marzo, sono stati 17 i pattugliamenti degli agenti a presidio degli istituti, con un’attività di sola prevenzione, per un totale di 102 ore di servizio.