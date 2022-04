Vaccini Covid: a giorni parere Ema su quarta dose 

Attualità

| 15:57 - 05 Aprile 2022

E' attesa a breve, nei prossimi giorni, una valutazione Ema-Ecdc sulla somministrazione di una quarta dose (o secondo richiamo, come viene chiamato a Bruxelles) dei vaccini anti-Covid. Lo apprende l' Ansa da fonti europee. Secondo le informazioni raccolte, non si tratterà di una vera e propria raccomandazione valida per tutta l'Ue, ma di un parere scientifico sulla questione del secondo richiamo, basato sui dati disponibili, con le condizioni alle quali potrebbe essere o meno raccomandato. La richiesta del parere era venuta soprattutto da Italia e Germania durante il Consiglio salute della settimana scorsa.