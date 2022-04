Riccione, ordinanza spiagge: si torna al pre-pandemia, ma con ombrelloni distanziati

Attualità

Gabicce Mare

| 15:43 - 05 Aprile 2022



Riccione si prepara alla stagione balneare 2022, quella di convivenza con il Sars-CoV-2, ma con la fase di emergenza alle spalle. In spiaggia non ci saranno limitazioni, ma il ritorno alla situazione del 2019 non sarà "integrale": verrà mantenuta la distanza di 12 metri quadri tra gli ombrelloni, in maniera uniforme, senza distinzioni tra una zona e l'altra. Questo perché, ha spiegato l'assessore Dionigi Palazzi, "con il maxi ripascimento in corso per allungare la spiaggia nei punti a maggiore rischio erosione, non abbiamo aree con problematiche di profondità" e così è stata lasciata la misura di 12 metri uguale per tutto il litorale riccionese.



A Riccione sono 182 le concessioni demaniali sull’arenile, di cui 48 bar e 134 stabilimenti balneari. L’ordinanza balneare estate 2022 pubblicata oggi (martedì 5 aprile) sull’albo pretorio del Comune di Riccione e integrativa dell’ordinanza regionale approvata l’1 aprile, prevede che la stagione termini il 31 ottobre 2022 e in particolare che “nella fascia riservata all’ombreggio deve essere perseguito il maggior distanziamento possibile tra gli ombrelloni posizionati sulla spiaggia, e comunque nel rispetto del limite minimo di distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra le file che garantisca una superficie minima ad ombrellone di mq. 12 a paletto (la distanza dei paletti tra ombrelloni e file non potrà comunque essere inferiore a ml. 3,00). Nel caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio, il lato minimo dell’area di pertinenza di tali sistemi non potrà essere inferiore a ml 2,50. L’eventuale posa di ombrelloni a mare di altri sistemi di ombreggio deve rispettare un criterio geometrico nel rispetto delle distanze precedenti”.



Nel rispetto di quanto disposto dall’Ordinanza Balneare regionale n. 1/2019, i concessionari di stabilimenti balneari hanno l’obbligo di istituire il servizio di assistenza alla balneazione nel periodo compreso tra il 28 maggio 2022 e l'11 settembre 2022. L’assistente bagnanti svolge il servizio dalle ore 9.30 alle ore 18.30. Gli stabilimenti balneari, bar ristoranti e chioschi(chiringuiti), nel periodo dal 28 maggio 2022 e l'11 settembre 2022, dovranno garantire l’apertura giornaliera almeno dalle ore 7,30 del mattino.



Previsto inoltre che tutte le bevande, come stabilito nell’ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna, se richieste dal cliente per asporto, debbano essere vendute in sostituzione del vetro, in confezioni di materiale compostabile o biodegradabile.



Le spiagge libere che per ubicazione e maggior affluenza, saranno opportunamente presidiate per consentire ai bagnanti una fruizione in sicurezza sono la spiaggia libera compresa tra le zone n. 42 e n. 44 (Area antistante ex colonia Bertazzoni); spiaggia libera compresa tra le zone n. 51 e n. 52 (Piazzale San Martino); spiaggia libera compresa tra le zone n. 77 e n. 78 (Piazzale Roma) e la spiaggia libera compresa tra le zone n. 110 e n. 111 (Piazzale Azzarita).