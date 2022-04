Automobilismo, quarto posto di Mattia Drudi nel GT World Challenge

Sport

Repubblica San Marino

05 Aprile 2022

Mattia Drudi.

Il pilota della Scuderia San Marino Mattia Drudi chiude la gara di Imola – la prima nel calendario valevole per il campionato GT World Challenge – con un buon quarto posto insieme ai piloti Christopher Haase e Luca Ghiotto.

“È stato sicuramente un weekend positivo ad Imola – ammette Drudi nel post gara – “Il risultato che abbiamo ottenuto ha ancora più valore perché il team è nuovo nel campionato; meccanici, ingegneri e compagni di squadra hanno fatto un grande lavoro. Per poco non abbiamo centrato la pole position e ci siamo trovati, nella somma dei tempi, a partire dalla quarta posizione e durante la gara siamo stati bravi a tenere il nostro passo e non commettere errori. Ho tentato di superare la Mercedes davanti a me per raggiungere il podio, ma non ci sono riuscito; ciononostante otteniamo punti importanti per il campionato che è ancora lungo.”

Sempre sul circuito di Imola è andato in scena il Super Trofeo Europa, nella quale Luciano e Donovan Privitelio hanno ottenuto il terzo posto in gara 1 nella categoria LB mentre non sono riusciti a prendere parte a gara 2.

Possono dirsi soddisfatti anche Emanuel Colombini ed Emanuele Zonzini, che nella prima gara ottenuto la terza posizione assoluta e la prima nella classe Pro-Am; mentre in gara 2 chiudono in 17° posizione assoluta e ottava di classe.

Per Paolo Meloni e Max Tresoldi è stato un weekend costellato da qualche piccolo problema, ma in crescendo. I due piloti hanno concluso la prima gara in 38° posizione e 12° di classe, andando di poco fuori dalla top 10. Gara 2 ha invece portato un sesto posto nella classe AM e 33° assoluti.

Infine, sabato si è corso anche il Trofeo Maremma nel quale Danilo Tomassini e il navigatore Stefano Bacci hanno chiuso in 67° posizione, in una gara alla quale hanno preso parte oltre 100 equipaggi.