Gioco d’azzardo in Italia: ecco alcuni numeri

| 15:04 - 05 Aprile 2022

In Italia la gestione del gioco d’azzardo è affidata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato (ADM).

Non è un mistero che agli italiani piaccia il gioco d’azzardo. Per molti è un semplice passatempo attraverso cui regalarsi un momento di relax e divertimento. Certo, il rischio che dal gioco si passi alla dipendenza non può essere sottovalutato.



In ogni caso, la crescita del settore appare inarrestabile e non si è arenata nemmeno nel corso della pandemia. Anzi, quella è stata la fase in cui, vista l’impossibilità di accedere fisicamente alle slot machine fisiche, molte persone hanno scoperto il gioco online.



Ricordiamo che in Italia la gestione del gioco d’azzardo è affidata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato (ADM), il cui compito è quello di regolamentare il settore. Ogni anno, ADM pubblica il cosiddetto Libro Blu. Dalla lettura dei dati presenti in questo report è possibile ottenere preziose risposte sull’andamento di lotterie, Gratta e Vinci, scommesse e slot machine, sia online che offline.



In particolare, è emerso che il volume di denaro giocato in Italia è cresciuto del 3,5%, con un valore totale pari a 110,54 miliardi di euro.



Nel quinquennio 2015-2019 (dunque, prima della diffusione del Covid-19), il gioco d’azzardo ha registrato una crescita costante, sia sotto il profilo della raccolta (+25,3%), sia per quanto concerne la spesa (+14,4%) nonché sul fronte degli incassi per il pubblico erario (+29,5%).



Se si esclude il comparto online e ci si concentra solo sulla rete fisica, si scopre che gli incassi sono stati pari a 74,1 miliardi di euro. Nel 2019, invece, il comparto online ha incassato qualcosa come 36,4 miliardi di euro, facendo registrare un +16% in confronto al 2018.



I giochi a base sportiva, quelli di sorte a quota fissa ed i giochi di carte continuano ad essere molto popolari nel mercato del gaming online. Sul fronte dei giochi maggiormente diffusi sul territorio, a farla da padrone sono le slot machine e le video lottery le quali hanno raccolto nel 2019 il 63% delle giocate complessive sulla rete fisica, per un ammontare complessivo pari a 46,7 miliardi di euro.



Appare utile analizzare anche la distribuzione territoriale del gioco d’azzardo. Nei primi tre posti della graduatoria troviamo rispettivamente Abruzzo, Lombardia e Campania. Negli ultimi tre, invece, Calabria, Basilicata e Valle d’Aosta.



Come ha influito, invece, il Covid-19 sul gioco d’azzardo. L’istituto di fisiologia clinica del Cnr di Pisa ha svolto un’indagine legata al periodo più critico della pandemia, quello della quarantena nazionale del periodo marzo-giugno 2020.



Chiaramente, alcuni comportamenti di gioco sono mutati. In generale, è stato evidenziato un calo del gioco fisico ma il 33% di coloro che hanno partecipato al sondaggio ha dichiarato di aver aumentato le giocate su Internet.



Come funziona il mercato dei casino non AAMS



L'Agenzia Dogane e Monopolio di Stato (ADM, ex AAMS) si occupa del rilascio delle licenze e della definizione della tassazione sia per i giocatori italiani che per gli operatori del settore. È nelle facoltà di AAMS sanzionare gli operatori che non rispettano le leggi vigenti in materia.



L'AAMS è libera di rilasciare una licenza agli operatori che verranno giudicati idonei, purché l'azienda richiedente abbia sede all'interno dell'UE.



Esiste, però, anche un’ampia schiera di operatori non AAMS. Ci spieghiamo meglio. Il regolamento italiano appare molto rigoroso e per molti operatori diventa complicato ottenere una licenza nel nostro paese, a causa delle condizioni eccessivamente stringenti.



Un discorso che, spesso e volentieri, finisce per coinvolgere anche i giocatori italiani, i quali potrebbero trovare più convenienti i casino online non AAMS.



I casino online non legati ad AAMS possono funzionare in modo ugualmente efficace come quelli AAMS e garantire un maggiore divertimento. Certo, quando si parla di gioco d'azzardo online, è importante iscriversi ai siti di casinò più sicuri e funzionali.



Appare, però, corretto sfatare un falso mito, secondo cui i casino non AAMS non sarebbero sicuri. Il discorso è molto più complesso. La maggior parte degli operatori non AAMS, infatti, ha preferito ottenere una licenza internazionale oppure limitata ad alcuni specifici Paesi.



I casino stranieri, in confronto a quelli italiani, spesso e volentieri offrono un gran numero di giri gratuiti. Ci sono diverse opzioni di gioco disponibili, raramente presenti nei casinò con licenza AAMS. Ciò contribuisce alla creazione di un'esperienza di gioco online genuina e divertente.



Inoltre, i casino non dotati di licenza AAMS in molti casi offrono varie opzioni di pagamento, molto più veloci ed accessibili rispetto a quelle proposte dalla maggior parte dei casino italiani.



Molti casinò internazionali richiedono gli stessi requisiti dei casinò con licenza AAMS in materia di gioco responsabile. Di conseguenza, l'autoesclusione potrebbe essere un’opzione disponibile anche presso i casino stranieri sprovvisti di licenza ADM.



Tra l’altro, quando si richiede l'autoesclusione da un operatore ADM, è possibile giocare senza problemi sui siti Web in possesso di altre licenze. Allo stesso modo, se l’esclusione è richiesta presso un casino non AAMS, questa decisione non influirà sui casinò online con licenza AAMS.