Rimini, purificatori d'aria anti Covid installati nelle scuole elementari e medie

Attualità

Rimini

| 14:14 - 05 Aprile 2022

La vice sindaca Bellini con una maestra davanti a un purificatore.

Dopo i nidi e le scuole dell’infanzia, anche le scuole elementari e medie del Comune di Rimini sono state dotate di purificatori d'aria, che permettono l'abbattimento della carica virale eventualmente presente negli ambienti destinati alla didattica. "Si tratta di strumenti pensati per essere compatibili con la presenza di persone nei locali, con l’utilizzo quindi una tecnologia che ne consenta l’impiego in piena sicurezza in ambienti in cui sono presenti minori anche per otto ore continuative al giorno", spiega l'amministrazione comunale di Rimini, che ha investito risorse del proprio bilancio, affidando l'installazione ad Anthea. La vicesindaca Chiara Bellini evidenzia che l'impiego di purificatori d'aria non è solo finalizzato al contrasto della diffusione del Sars-CoV-2, ma a rendere nel complesso gli ambienti scolastici più sicuri e sani. "Ci tengo a sottolineare che si tratta di un investimento voluto e coperto interamente dal Comune di Rimini, anticipando quelle risorse annunciate a livello statale ma che, di fatto, ancora non sono arrivate”, evidenzia Bellini.