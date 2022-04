Santarcangelo, Blu Nautilus 'salva' l'edizione 2022 di Balconi Fioriti

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:05 - 05 Aprile 2022

Balconi Fioriti (edizione 2017).

L'edizione 2022 di Balconi Fioriti, a Santarcangelo, si farà. La Blu Nautilus, affiancata dall'associazione "Noi della Rocca", si è detta disponibile a organizzare la manifestazione dopo che il bando era uscito deserto. Soddisfatto Giovanni Valitutto, referente di Santarcangelo in Azione, che però sollecita l'amministrazione comunale a non rimanere indietro sulle attività di programmazione e di rilancio della città. "Salvata l’edizione 2022, ci auspichiamo che sia pubblicato subito il nuovo bando e che questo privilegi gli aspetti qualitativi per far divenire Balconi Fioriti una manifestazione culturale di livello nazionale, abbandonando le logiche della mostra mercato generalista", dichiara Valitutto, secondo il quale è necessario appunto migliorare la qualità delle manifestazioni clementine, abbandonando "la dimensione provinciale" e far competere così Santarcangelo "con i più rinomati borghi italiani". "Serve ripartire insieme a tutte le nostre attività economiche, culturali ed associative con visione e progetti ambiziosi", chiosa il referente di Santacangelo in Azione.