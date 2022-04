Calcio, ASAC Best Coach Award: un premio per gli allenatori del campionato sammarinese

Sport

Repubblica San Marino

| 13:14 - 05 Aprile 2022

L'Associazione Sammarinese Allenatori Calcio è lieta di annunciare la nascita dell'“ASAC Best

Coach Award” premio riservato agli allenatori del campionato sammarinese di calcio a 11 e di

futsal.

L'“ASAC Best Coach Award” sarà assegnato al termine della stagione agonistica all'allenatore che

si sarà distinto sul piano tecnico, un premio sarà dedicato al calcio a 11 e uno al futsal.

La prima edizione dell'“ASAC Best Coach Award” sarà aggiudicato per la stagione 2021/2022

durante un evento speciale al quale parteciperanno i protagonisti del calcio sammarinese. Una serata nella quale saranno celebrati i tecnici che più si sono distinti nel corso dell’annata calcistica.

La giuria che decreterà i vincitori sarà formata dagli stessi allenatori delle squadre sammarinesi, dal

consiglio direttivo dell'ASAC e dai rappresentanti della Associazione Sammarinese Stampa

Sportiva.

Il regolamento dell'“ASAC Best Coach Award” prevede la redazione di due distinte graduatorie,

una per il calcio a 11 e una per il futsal. Aventi diritti al voto sono per la stagione 2021/2022:

- I tecnici della prima squadra del calcio a 11 (15)

- I tecnici della prima squadra del Futsal (13)

- Il consiglio direttivo ASAC (5) per entrambe le graduatorie

- I rappresentanti di Stampa Sportiva (3) per entrambe le graduatorie

In caso di parità tra due o più allenatori il vincitore sarà scelto in base alla miglior posizione in

classifica nel campionato appena concluso. Per essere considerato valido, ogni tecnico non potrà

votare per se stesso. Sarà cura della Associazione Sammarinese Allenatori Calcio provvedere alla

raccolta di tutte le preferenze espresse e redig