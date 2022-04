Happiness, una t-shirt per aiutare il popolo ucraino attraverso il team Bota ed Emergency

Attualità

Rimini

| 13:05 - 05 Aprile 2022

La t-shirt benefica.



Happiness Rimini ha deciso di mettere in campo la propria anima creativa a sostegno della pace e in risposta all’emergenza umanitaria, realizzando delle t-shirt, uomo e donna, e un crop donna (la t-shirt corta) che riportano un messaggio di speranza: la scritta “the enemy of fear is creativity” (il nemico della paura è la creatività) e un cuore pulsante ispirati ai colori blu e giallo della bandiera ucraina.



Con l’acquisto di uno di questi indumenti, disponibili nelle versioni bianco e nero, si contribuisce ad aiutare le organizzazioni Emergency e la riminese TeamBòta ODV, nelle loro attività umanitarie a sostegno della popolazione ucraina. Happiness, infatti, devolverà parte del ricavato a Emergency o utilizzerà il corrispondente valore per l’acquisto di medicinali e beni di prima necessità da fornire a TeamBòta ODV.



Le t-shirt si possono acquistare fino al 30 aprile negli shop online e nei negozi a gestione diretta di Rimini, Riccione, Milano Marittima e Forte dei Marmi.