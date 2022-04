Rimini, caos viabilità: spunta un cartello sarcastico in via Bastioni settentrionali

Attualità

Rimini

| 12:43 - 05 Aprile 2022

Il cartello postato su Facebook.



Nell'epoca dei social network, c'è chi ha deciso di rendere pubbliche le proprie rimostranze alla vecchia maniera: con un cartello. Tema della protesta le modifiche alla viabilità nella città di Rimini, non solo per i cantieri aperti recentemente, ma anche per la pedonalizzazione del ponte di TIberio disposta nel 2019 e le conseguenti decisioni di invertire il senso di marcia sulla via Bastioni Settentrionali e optare per l'attraversamento monte-mare del quartiere Fiorani sulla via Italo Fiori e del rinoe Clodio, con percorrenza in corso d'Augusto e via Ducale; modifiche che hanno comportato un aumento del traffico e dello smog in quest'ultima via. L'immagine ha iniziato a girare sui social lo scorso fine settimana: il cartello, affisso in via Bastioni Settentrionali, allangolo di via Santa Maria al Mare, prende di mira la direzione dei lavori pubblici e qualità urbana. Anonima, per ora, la mano che ha realizzato il cartello.