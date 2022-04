Cambio gestione nido Ceccarini, Paolucci (PD): "assicurare continuità del progetto educativo"

Attualità

Coriano

| 12:14 - 05 Aprile 2022

Cristian Paolucci.



Cambio di gestione del nido Ipab Ceccarini, Cristian Paolucci candidato sindaco, in una nota stampa si unisce all'appello arrivato dal centrosinistra di Riccione. "Fermo restando che la nuova società subentra dopo aver vinto un bando regolare, anche noi ci chiediamo come sia possibile che un'amministrazione comunale abbia previsto la scadenza della gestione di un asilo nido in pieno anno scolastico. Al di là del pochissimo preavviso dato alle famiglie, la cosa che è ancora più grave è che non viene assicurata ai bambini la continuità del progetto educativo e la continuità rappresentata dalle loro maestre, che potrebbero non essere più le stesse. Concordiamo sul fatto che per un bambino di questa età sia fondamentale avere punti di riferimento fissi." Coriano rientra assieme a Rimini, Riccione e Misano nel distretto di riferimento del polo educativo, eleggendo un rappresentante nell'organo amministrativo. "E' intollerabile" conclude Paolucci "che un'amministrazione non abbia valutato questi aspetti e ci chiediamo se la Giunta del sindaco Spinelli, in virtù della presenza di un nostro rappresentante locale nell'organo amministrativo, sia o meno intenzionata a far sentire la propria voce sulla questione, nell'interesse delle famiglie corianesi che si rivolgono all'Ipab Ceccarini."