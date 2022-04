Novafeltria, il comune risponde al Pd ‘cerca attenzione mediatica’

Attualità

Novafeltria

| 11:07 - 05 Aprile 2022

Immagine di repertorio.

L’amministrazione comunale di Novafeltria risponde a quanto affermato dal Pd locale sulla vicenda delle assunzioni di due ausiliari del traffico e su altre questioni messe in campo dal partito.





Di seguito la nota stampa del comune



Innanzi tutto ci preme ribadire che la Montefeltro Servizi è un’azienda sana, con risultati economici costantemente positivi, che negli ultimi anni è stata capace di consolidare il proprio assetto e il proprio patrimonio con un aumento di capitale che è passato dai 66 mila euro ai 119 mila euro con riserve di utili pari a 200 mila euro su un patrimonio di 320 mila euro.

A seguito dell’espansione dei campi di intervento, fortemente voluta dai Comuni per rendere la Montefeltro Servizi sempre più adattabile ai bisogni che gli enti si trovano a dover affrontare ogni giorno, l’azienda è passata da 17 dipendenti agli attuali 29, oltre a 4 tirocinanti, rappresentando una delle realtà lavorative più rilevanti del territorio.



Il controllo sulla Montefeltro Servizi è svolto per tramite del Comitato di Controllo Analogo, come previsto dall’Anac, che è costituito dai 7 sindaci dei Comuni soci i quali svolgono tale attività di indirizzo e controllo in maniera paritetica. A maggior tutela e controllo, su indicazione di tutti i Comuni, è stato anche nominato il revisore legale dei conti.

E’, quindi, errata l’affermazione del Pd per cui al Comune di Novafeltria competa la direzione e il coordinamento della Montefeltro Servizi in quanto socio di maggioranza ed è inutile e ridondante parlare di consiglio di amministrazione.



Anche sul tema della Raccolta Differenziata il PD dimostra di avere poche idee e confuse mentre l’impegno della nostra Amministrazione Comunale su questo tema è stato puntuale e costante.

Innanzitutto va precisato che il dato della riduzione delle percentuali di raccolta differenziata è dovuto allo stato emergenziale e ci accumuna a quello di altri territori, a livello nazionale.



Poi va detto che chi individua nel “porta a porta” l’unica soluzione percorribile al fine di migliorare la raccolta differenziata evidentemente non conosce il nostro territorio e non ha a cuore la cittadinanza. Gli studi fatti in questi anni dall’esperto incaricato dalla Montefeltro Servizi hanno evidenziato come un sistema di porta a porta “puro”, calato “tout court” sul nostro territorio comporterebbe costi alti e il conseguente aumento delle tariffe inciderebbe sui già complicati bilanci familiari. Questo motivo ci ha fatto desistere dal portarlo ad esecuzione nello scorso mandato, essendo in piena pandemia, così come ampiamente spiegato alla precedente minoranza.

Abbiamo, invece, cercato in questi anni altre formule che fondessero differenti modalità, considerando il tema della raccolta dei rifiuti come un tema importante e di vallata.



Seguendo questa direzione la Montefeltro Servizi ha candidato sui fondi del PNRR un progetto con un valore complessivo di 2 milioni di euro che prevede, oltre all’organizzazione del sistema di raccolta cosiddetto “integrato”, anche l’ammodernamento del centro di raccolta della Cavallara e la costruzione di un nuovo centro nel Comune di Pennabilli.



A seguito di queste considerazioni ci preme dire che questa Amministrazione ripone la massima fiducia nell’operato della dirigenza della Montefeltro Servizi che ci sentiamo di ringraziare per essere sempre stata al fianco degli enti soci nella risoluzione dei problemi contingenti di tutti i giorni.



Invece in merito alla modalità con cui il Pd locale non perde occasione di cercare l’attenzione mediatica in una perenne bulimia di visibilità, evidentemente frustrata da mancanza di meriti propri, ci sentiamo di affermare che rimaniamo ogni volta meravigliati: eravamo abituati ad una opposizione fatta nel merito, ad interlocuzioni e dibattiti anche aspri ma fondati sulla conoscenza, sulla preparazione e sul rispetto, pur in una dialettica che il gioco delle parti giustificava. Oggi ci troviamo a dover rispondere sul gossip e sul chiacchiericcio.



Sentenziano di immoralità, legalità, parlano di concorso truccato quando ancora siamo solo agli albori di un processo di cui loro hanno già scritto la sentenza, dove tutto è sacrificabile sull’altare dell’opportunità partitica, anche i vecchi compagni di viaggio.

E allora ci sarebbe da chiedersi quale credibilità possano avere ancora le loro campagne contro l’odio e la violenza, i grandi discorsi sulla pace, sulla libertà quando poi invece della giustizia abbiamo i giustizieri.

Crediamo che quell’articolo, firmato dal Direttivo del Pd non rappresenti il pensiero di tutte le persone che in quel partito si riconoscono e nemmeno di tutto quel direttivo, perché li conosciamo, ma solo il livore di alcuni dai quali, però, sarebbe opportuno dissociarsi per evitare di passare per conniventi. Attendiamo!