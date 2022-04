Calcio giovanile, Gabicce Gradara: exploit con cinquina per la Juniores a Montecchio

Sport

Gabicce Mare

| 11:03 - 05 Aprile 2022

La squadra Juniores del Gabicce Gradara.

Due vittorie ed un pareggio il lusinghiero bilancio delle squadre giovanili del Gabicce Gradara.

JUNIORES

K Sport Montecchio – Gabicce Gradara 2-5

Successo di autorità per la squadra di mister Bartolini. Apre le danze al 6’ Ulloa, esterno d’attacco del 2002 in forza alla prima squadra, su punizione dal limite. All’9’ pareggio su rigore del K Sport. Al 22’ Ulloa costringe il portiere alla deviazione in angolo. Al 33’ e al 43’ doppietta di Magi Nella ripresa al 5’ gran rete di Ulloa che insacca dopo aver seminato quattro avversari, al 35’ Magi Luca colpisce la traversa con un tiro da fuori area e due minuti dopo ancora Ulloa segna il suo tris in contropiede. All’85 il K Sport realizza il 5-2 e a fil di sirena Francolini, già protagonista di un paio di interventi efficaci, si fa trovare pronto.

Prossimo match sabato alle 17,15 in casa contro il Villa San Martino.

GABICCE GRADARA: Francolini, Granci, Mancini, Ugoccioni, Ferraro, Cecchini (23’ pt. Magi Andrea 2004), Ulloa (38’ st. Gaggi), Magi Luca, Galaffi (25’ st. Ferretti), Della Chiara, Magi Andrea (2002). A disp. Nobile, Magi Alberto, Morini, D’Angeli, Semprini. All. Bartolini.

ALLIEVI

Gabicce Gradara – Fermignano 2-2

Buona prestazione dei ragazzi di mister Magi contro la capolista Fermignano a punteggio pieno con sette vittorie. Alla prima occasione il Gabicce Gradara passa in vantaggio: Simoncelli su punizione colpisce la traversa, Gaggi rifinisce in rete: 1-0 al 18’. Passano solo tre minuti e il Fermignano pareggia con Ragni, che approfitta di una corta respinta della difesa (1-1). Al 28’ gli ospiti si rendono ancora pericolosi su punizione di Ragni che finisce alta sulla traversa. Prima dello scadere, Gaggi serve Simoncelli in area di rigore la cui conclusione viene respinta in angolo dal portiere avversario Fini.

All'inizio del secondo tempo, il Fermignano prova subito a sorprendere la squadra locale con Drazhi ma il tiro va di poco alta sulla traversa. Il Gabicce Gradara con il passare dei minuti diventa più pericoloso con Gaggi e Fuzzi. Al 65' Simoncelli semina il panico in area avversaria. Tira a portiere battuto ma sulla linea della porta trova un difensore che respinge. Passano pochi minuti e il Gabicce Gradara cerca ancora il gol con Fuzzi il cui diagonale finisce di poco a lato. E ancora, Finotti in area di rigore al momento di calciare la palla viene toccato da dietro da un difensore, ma l'arbitro ritiene che non ci siano gli estremi per il calcio di rigore. Al 77' Fermignano si fa pericoloso con Drazhi che tira in porta, ma sulla sua strada trova Nobile che evita il gol con una prodezza deviando la palla in angolo. All'80' il Gabicce Gradara passa in vantaggio. Gaggi conquista la palla destinata sul fondo, serve in area di rigore Finotti che di prima intenzione passa la palla a Fuzzi che realizza il gol del 2-1. Il Fermignano pareggia poco dopo sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Ducci che svetta di testa e insacca il 2-2. Ad un minuto dalla fine, grande occasione per il Gabicce Gradara con Simoncelli che impegna severamente Fini.

Prossimo incontro in trasferta, sabato 9 aprile alle ore 15,00 contro il Nuovo Altofoglia.

GABICCE GRADARA: Francolini (1' s.t. Nobile), Bacchini (12 ' s.t.Moutatahhir), Magi (20 ' s.t. Battistelli), Semprini, Della Chiara, Morini , Petese Finotti (39 ' s.t. Andreani) , Simoncelli, Fuzzi, Gaggi (39' s.t. Giangregorio). All. Alessandro Magi

GIOVANISSIMI 2007

Muraglia-GabicceGradara 0-5

Autorevole prestazione della squadra di Campanelli che sbanca il campo del Muraglia, seconda in classifica, con una cinquina. Già al primo giro di lancette il primo gol: Magi Filippo recupera palla a centrocampo e una volta in area fulmina il portiere: 1-0. Al 5' altra occasione per Magi Samuele (tiro leggermente largo), al 16' su cross di Sarli la palla viaggia sulla linea di porta e Magi Samuele non riesce nel tap in. Al 21' l'unico pericolo subìto dal GabicceGradara: su un tiro rasoterra il portiere Ricci sfodera una bella parata. Al 23' su ennesimo recupero a centrocampo palla a Magi Filippo che serve in profondità Bergamini: il suo diagonale è vincente(2-0). Al 25' Sarli si libera in area e la sua conclusione viene ben parata dal portiere; al 34' azione sulla destra con palla a Della Costanza che serve in mezzo a Bergamini che non sbaglia il 3-0. Al 11' del secondo tempo su punizione bel calibrata sulla trequarti di Boccalini un difensore avversario devia la palla verso la propria porta: ne esce una parabola imprendibile per il proprio portiere (4-0). Al 16' Pataracchia si libera per il tiro al limite dell'area ma viene steso da un avversario: per l'arbitro è rigore che batte lo stesso Pataracchia (5-0). Al 27' azione personale di Magi Samuele che al tiro esalta le doti del portiere avversario.

Prossima partita Valfoglia-GabicceGradara domenica 10 aprile ore 10.30.

GABICCE GRADARA: Ricci ( 9'st. Gaggi), Mboup, Del Bene (9'st. Boccalini), Gaudenzi (9'st. Rossi Manuel), Pataracchia (18'st. Pontellini), Sciuto ( 9'st. Rossi Giacomo), Della Costanza ( 9'st. Buccino), Magi Filippo, Bergamini (15'st.Farroni), Magi Samuele, Sarli. All. Campanelli.

GIOVANISSIMI 2008

Al Magi contro la Montelabbatese il Gabicce Gradara segna grappoli di gol contro un avversario composto per metà da calciatrici delle annate 2005 e 2006: più che una partita una festa dello sport ed una piacevole esperienza. Per mister Gaudenzi, che ha fatto ruotare tutti i suoi ragazzi nei due tempi, una verifica di situazioni di gioco e gesti individuali in vista delle prossime partite: la prima di queste al Magi sabato alle 17,30 contro il Muraglia.