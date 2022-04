Novafeltria, viabilità più veloce e sicura, incontro al teatro Sociale

Attualità

Novafeltria

| 10:34 - 05 Aprile 2022

Immagine di repertorio.

Giovedì 7 alle 20.30, il Teatro Sociale di Novafeltria ospiterà il quarto incontro che il Comitato Valmarecchia Futura propone per confrontare la propria attività con il pensiero dei cittadini residenti e le imprese che operano lungo la Valle.

Sia all’incontro introduttivo di Pietracuta, poi quelli di Casteldelci, Pennabilli e Verucchio hanno confermato una forte motivazione: la gente vuole una nuova viabilità più veloce e sicura, volano per rianimare un territorio che progressivamente si sta spopolando di abitanti e di aziende, quindi di lavoro e servizi.



Giovedì sera saranno anche illustrati tutti i risultati emersi dal sondaggio che il Comitato ha realizzato nelle settimane scorse per comprendere l’opinione generale sui temi proposti.

“Stiamo intensificando l’attività di incontro con la gente – dice il coordinatore Alessio Amantini – visto che la pandemia ci consente un po’ di libertà in più. Mentre l’architetto Preger è al lavoro per definire un progetto di fattibilità, requisito indispensabile all’ANAS per procedere nelle sue valutazioni, stiamo raccogliendo i pensieri degli abitanti, elemento che per forza dovrà orientare le scelte future.

Abbiamo uno sguardo ampio, la Valmarecchia ha una strada già penalizzante dal secolo scorso, ma è anche al centro di territori con cui connettersi: la E45, la Toscana e la Repubblica di San Marino. Stanno procedendo le relazioni con le istituzioni di questi territori. Ci sostituiamo al lavoro che altri dovrebbero fare, ma abbiamo l’obiettivo di scuotere il torpore che distingue questa vicenda”.