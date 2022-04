Sciopero nazionale di infermieri e personale sanitario non medico

Attualità



09:55 - 05 Aprile 2022

Venerdì 8 aprile, per l’intera giornata, è indetto uno sciopero nazionale riguardante gli infermieri e tutto il personale sanitario non medico, afferenti alle qualifiche contrattuali del Comparto della Sanità operanti nelle ASL, nelle Aziende Ospedaliere e negli Enti della Sanità Pubblica Italiana, indetto dall’Associazione Sindacale Nursing Up con adesione dei Sindacati Coina e Sicambiacon. Nelle giornate dello sciopero saranno assicurati i servizi pubblici essenziali attraverso l’erogazione delle prestazioni indispensabili non dilazionabili nel rispetto della vigente normativa.